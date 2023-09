Con ordinanza del Commissario straordinario Teresa Burgio al Comune di Campobello di Licata, è stata disposta la chiusura temporanea, fino al 30 settembre prossimo, del Centro di deposito dei rifiuti solidi urbani, in zona “Divina Commedia”, zona a sud est del centro abitato.

La chiusura per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino della tettoia e della messa in sicurezza del centro di raccolta.

GIOVANNI BLANDA