C’è preoccupazione a Licata per la presunta scomparsa di Paolo Licata, agente immobiliare ed ex assessore, che risulta irreperibile da oggi pomeriggio alle ore 14,30.

Dopo aver atteso qualche ora, i familiari dopo aver avvisato i Carabinieri della locale compagnia che hanno già avviato le ricerche, hanno lanciato l’allarme chiedendo anche la collaborazione dei social network dove sono stati postati diversi messaggi. Sul caso gli inquirenti stanno mantenendo il più stretto riserbo. Trattandosi di un uomo adulto, la procedura in questi casi è standard e deve passare un determinato lasso di tempo prima di dichiarare ufficialmente scomparsa una persona. Intanto però cresce giustamente la preoccupazione dei familiari di Paolo Licata il cui ultimo avvistamento risale come detto alle 14,30 di lunedì.