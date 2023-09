E’ proprio il caso di dirlo: era ora!!! Dopo 23 anni vengono attivate le procedure di stabilizzazione per i primi 1168 lavoratori che appartengono al bacino degli ex Pip.

Dopo innumerevoli ed estenuanti battaglie che mi hanno visto, in questi anni, sempre in prima linea accanto a questi lavoratori e alle loro famiglie, oggi si vede la luce in fondo al tunnel: la concreta possibilità di essere stabilizzati e riacquistare la dignità lavorativa.

Oggi il Presidente Schifani ha spiegato quali saranno i prossimi step.

Il 50% del totale dei lavoratori che è pari a 1.168 unità saranno scelti attraverso una graduatoria.

Possiamo mettere la parola fine ad una vicenda che per troppo tempo era stata prolungata e la cui soluzione oggi, finalmente, apre un altro capitolo positivo su quanto di buono sta facendo il governo regionale dalla data in cui si è insediato.

In una nota le parole del deputato questore all’Ars On. Vincenzo Figuccia.