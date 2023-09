L’ Archivio di Stato di Agrigento sarà presente alla settimana LuBeC 2023 a Lucca.

LuBeC è l’incontro annuale organizzato da Promo PA Fondazione e sostenuto dagli enti del territorio, dalla Regione Toscana e dal Ministero della Cultura, che si svolge annualmente a Lucca per promuovere lo sviluppo a base culturale per la crescita, la competitività, l’innovazione del Paese e dei suoi territori.

Nel 2023, giunto alla sua XIX edizione, LuBeC sarà EFFETTO CULTURA e punterà un faro sulle ricadute che la cultura può generare in ogni ambito della crescita socio-economica, come potente motore di politiche, processi e servizi che rinnovano la capacità del Paese di produrre sviluppo sostenibile, in risposta alla necessità di affrontare pressioni e bisogni economici, sociali ed ecologici crescenti.

Il Ministero della cultura, con i suoi Istituti e Direzioni Generali, presenterà progettualità, modelli virtuosi di gestione pubblico-privato, strategie di valorizzazione, soluzioni per l’accessibilità ed il public engagement.

Tra i temi trattati nel CANTIERE MIC – MINISTERO DELLA CULTURA, nella sezione INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DIGITALIZZAZIONE, IMMERSIVITÀ, GAMIFICATION E ALTRE SOLUZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, ci sarà anche il contributo dell’Archivio di Stato di Agrigento dal titolo “Le fonti archivistiche per una nuova narrazione dei siti archeologici: l’esperienza dell’Archivio di Stato di Agrigento”, a cura di Rossana Florio, Direttore ASAG. Sarà presentato il progetto sviluppato nell’ambito del “Programma operativo nazionale “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020”, volto a implementare le “Attività conoscitive nel Parco della Valle dei Templi attraverso le fonti archivistiche”, attraverso una soluzione digitale composta da una piattaforma web e da una applicazione digitale geolocalizzata (APP), per una dimensione narrativa innovativa e inedita nel panorama archivistico nazionale, enfatizzata da un rimando continuo tra on-line e on-site.

Un appuntamento importante per un progetto, inserito anche nel programma di Agrigento Capitale della Cultura Italiana 2025, che sottolinea il ruolo del digitale come alleato della cultura.