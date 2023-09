Entra in una cartolibreria e con una mossa repentina ruba una costosa borsa The Bridge. È successo sabato mattina in un negozio in via Mazzini, non poco distante dal Quadrivio Spinasanta di Agrigento. Protagonista del furto è una donna, immortalata dalle telecamere di sorveglianza. Le immagini sono adesso nelle mani dei carabinieri della stazione di Agrigento che hanno avviato le indagini in seguito alla denuncia presentata dal titolare della cartolibreria. La donna è riuscita a fuggire ma i militari dell’Arma sono sulle sue tracce.