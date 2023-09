I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato, in flagranza di reato, un 20enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato notato dai Carabinieri mentre si trovava alla guida di un’utilitaria, in giro nella zona sud del capoluogo peloritano. Sottoposto ad un controllo di polizia, il ragazzo è risultato sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita, motivo per il quale è stato contravvenzionato per la specifica violazione al Codice della Strada. L’atteggiamento insofferente assunto dal 20enne durante le operazioni di controllo ha indotto i militari ad approfondire le verifiche con una perquisizione personale e veicolare che ha consentito di trovare due dosi di marijuana e un involucro in sottovuoto con all’interno oltre 1,74 kg della medesima sostanza stupefacente, il tutto abilmente occultato all’interno dell’auto, nonché la somma di danaro pari a 1.270 euro, ritenuta provento dell’illecita attività.

La droga, unitamente alla somma di danaro, è stata sequestrata e inviata al laboratorio del Policlinico Universitario di Messina per le analisi di rito. Il 20enne è stato invece arrestato e, una volta ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ristretto presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi.

I servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti proseguiranno, su tutto il territorio del capoluogo peloritano, al fine di fornire un’incisiva attività di prevenzione e di dissuasione dei malintenzionati dal compimento di specifici illeciti nell’ambito dello spaccio di droghe.