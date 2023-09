“In Sicilia ci sono tutte le condizioni per una svolta nella formazione professionale”. Lo dice il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Claudio Durigon, che questa mattina ha incontrato insieme al senatore della Lega Nino Germanà l’assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale della Regione Siciliana Mimmo Turano. “I numerosi interventi del Governo a favore dell’Isola – continua Durigon – innescheranno una positiva dinamica occupazionale che avrà bisogno di una formazione all’altezza del mercato del lavoro e di nuove specializzazioni. In questo quadro sarà indubbiamente importante la sinergia con la Regione con cui abbiamo già una proficua interlocuzione in corso”.

“L’incontro di questa mattina – ha detto il senatore Nino Germanà – alla presenza del Sottosegretario Durigon, è un primo passo di un percorso che ci vedrà protagonisti, come Lega, per rimediare ad anni di sprechi in tema di formazione professionale. Sono certo che il la sinergia Governo-Regione metterà in campo una formazione in linea con i bisogni del territorio e delle professioni richieste”.

“Una nuova formazione – ha aggiunto l’assessore Turano – è uno degli obiettivi di governo della Giunta Schifani. Abbiamo già iniziato con la nuova offerta formativa professionale regionale per l’anno scolastico 2023/2024, ma abbiamo intenzione di continuare su questo percorso lavorando sinergicamente con il Governo nazionale per vincere le sfide rappresentate dalle nuove opportunità di crescita e sviluppo per la Sicilia”.