Il gip del tribunale di Sciacca Antonino Cucinella, accogliendo la richiesta del sostituto procuratore Michele Marrone, ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti del 19enne di Menfi. Il giovane è accusato di aver rapinato il padre, un commerciante del settore ittico. Secondo la ricostruzione dell’accusa, il 19enne avrebbe puntato un coltello alla gola all’indirizzo del genitore sottraendogli una busta contenente mille euro.

L’indagato, durante l’udienza di convalida, ha respinto le accuse affermando di non aver puntato nessun coltello e che quei soldi altro non erano che la sua paga. Il giudice ha confermato nei suoi confronti la custodia in carcere. Il 19enne, difeso dall’avvocato Filippo Lojacono, è accusato anche di rapina nei confronti della madre a cui avrebbe sottratto 400 euro che la donna teneva in una borsa.