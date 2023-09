Un uomo di 53 anni è stato trovato morto nella doccia di un albergo ad Isola delle Femmine. Un cliente romano non era stato visto più dai dipendenti da ieri sera.

Gli addetti alle camere hanno bussato nella stanza, ma nessuno ha risposto. Così è stata aperta la porta e l’uomo era riverso nella doccia morto.

Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Carini che indagano. Sta intervenendo il medico legale per accertare le cause della morte. Non ci sarebbe segni di violenza né effrazioni alla porta.