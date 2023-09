Sono disponibili, presso qualsiasi Ufficio postale, le Carte Postepay valevoli come Borse di studio per le famiglie degli studenti beneficiari individuati dalla Regione e il cui termine di utilizzo è stato fissato a dicembre del 2024.

A darne notizia, è la dirigente del Settore Pubblica Istruzione del Libero Consorzio comunale di Agrigento, dott. Maria Antonietta Testone.

Per riscuotere la borsa di studio, è necessario recarsi presso qualsiasi Ufficio Postale muniti di un documento identificativo in corso di validità e del codice fiscale, sia dello studente beneficiario che del genitore in caso di beneficiario minorenne, chiedendo la consegna della Carta Postepay Borsa di Studio.

Con questa Carta si potrà utilizzare l’importo assegnato per gli acquisti online e nei negozi “fisici” dedicati all’acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto oltre che per l’accesso a beni e servizi di natura culturale.

La Carta Postepay Borsa di Studio, è abilitata ai soli acquisti negli esercizi commerciali fisici e online convenzionati con il circuito Visa ed è utilizzabile presso gli ATM Postamat per la sola verifica del saldo e della lista movimenti della stessa.

Non sarà consentito prelevare contanti, ricaricare la Carta né al titolare né a soggetti terzi, ricaricare altre carte e richiedere l’estinzione della Carta.

Dall’App Postepay è consentito visualizzare il saldo e la lista movimenti, autorizzare i pagamenti online e abilitare Apple Pay e Google Pay.