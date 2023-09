Cosparge di benzina il portone di ingresso della sede dell’Inps di Agrigento e appicca il fuoco. Un quarantottenne di Naro è stato denunciato in stato di libertà alla procura di Agrigento per l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio. L’uomo sarebbe l’autore del raid all’Istituto di previdenza in via Picone, nella Città dei templi. Ad incastrarlo le telecamere di sorveglianza non soltanto dell’Ente ma anche di una stazione di rifornimento al Villaggio Mosè.

Il quarantottenne è stato immortalato mentre riempiva due bottiglie di benzina. Ad accorgersi dell’incendio al portone dell’Inps è stato un metronotte. La polizia ha così avviato le indagini con la Scientifica che ha effettuato i rilievo di rito. Al termine dell’attività investigativa si è risaliti al 48enne che è stato denunciato. L’uomo, negli scorsi giorni, aveva appiccato un incendio davanti ad un supermercato a Naro.