“È assurdo che il servizio di pulizia e manutenzione spiagge sia attivo solo dal 15 giugno al 15 settembre, sebbene le nostre splendide spiagge sono frequentate da cittadini e turisti durante tutto l’anno.Non riusciamo a credere che i cestini porta rifiuti vengano montati solo durante questi tre mesi e puntualmente smontati al termine del periodo estivo. Già da due settimane non vi sono più cestini in spiaggia, nonostante centinaia e centinaia di persone continuino ad usufruire delle nostre coste”. Cosi le associazioni Team Spiagge Pulite, MeRiS – Mediterraneo Ricerca e Sviluppo, WWF Sicilia area mediterranea, Legambiente, Plasticfree, Scuola San Leone Surf Tribe, Mariterra, Paradise SUP in una lettera inviata al sindaco Francesco Miccichè.

“La domanda più ovvia è: I bagnanti dove butteranno i loro rifiuti? La mancanza di soluzioni adeguate accelera puntualmente l’incresciosa formazione di piccole discariche sulle spiagge di tutto viale dune, con evidenti e gravi conseguenze igieniche, nonché per l’ambiente, la sua biodiversità e la salute umana.

Riteniamo sia fondamentale trovare una soluzione a lungo termine. Pertanto, si legge ancora nella missiva, chiediamo rispettosamente di farsi promotore di una modifica contrattuale con la ditta responsabile della raccolta dei rifiuti, in modo da garantire la presenza di cestini e servizio di pulizia sulle spiagge di San Leone per tutto l’anno, così come in ogni altra città costiera del nostro Paese. L’obiettivo è, non solo preservare la bellezza delle nostre coste, ma anche promuovere una cultura del rispetto ambientale tra i cittadini e i visitatori. La cura delle spiagge dovrebbe essere un impegno costante, e non limitato ad un breve periodo estivo. Confidiamo nella sua sensibilità e nell’azione tempestiva per affrontare questa importante problematica e migliorare la qualità della vita e la pulizia della nostra amata San Leone”, hanno concluso i volontari delle associazioni sopracitate.