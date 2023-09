La Società S.S. s.r.l. gestisce da diversi anni una rinomata struttura alberghiera ubicata nel territorio di Porto Empedocle, nelle immediate vicinanze della celebre spiaggia “Scala dei Turchi”.

La società in questione ha chiesto all’Amministrazione regionale l’accesso al fondo “Emergenza Imprese Sicilia” (Fondo E/O “FEIS”), costituito per l’attivazione di misure urgenti a sostegno del sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi epidemiologica Covid – 19.

In particolar modo, le risorse del fondo in parola sono volte a garantire la ripresa economica dell’Imprese siciliane, che hanno subito una drastica riduzione del proprio fatturato in ragione della crisi pandemica.

ICCREA BANCA S.P.A. è stata individuata dalla Regione Sicilia quale intermediario finanziario incaricato e, dunque, quale istituto di credito chiamato a valutare la sostenibilità del finanziamento richiesto dalle imprese.

La Soc. S.S. ha presentato un’ apposita richiesta di finanziamento, per un importo pari a 2.200.000,00 euro, alla Regione Sicilia e a BANCA ICCREA allegando un accurato business plan che chiariva ogni aspetto dell’iniziativa progettuale.

In particolar modo, nel business plan è stato evidenziato che il finanziamento perseguiva due distinte finalità: estinguere le pregresse esposizioni bancarie ed acquistare la proprietà della struttura alberghiera.

Tuttavia, Banca ICCREA ha rigettato la richiesta di finanziamento asserendo la rischiosità dell’operazione finanziaria che avrebbe comportato un considerevole aumento del livello indebitamento dell’impresa portandola a fallimento.

La Soc. S.S. ha dunque conferito mandato agli Avv.ti Girolamo Rubino, Rosario De Marco Capizzi e Vincenzo Airo’.

I predetti difensori hanno quindi impugnato innanzi al T.A.R. Palermo il provvedimento di rigetto dell’Istituto bancario, chiedendone l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia -.

In particolar modo, i legali della società hanno evidenziato come il provvedimento di rigetto risultasse affetto da macroscopici errori fattuali e di natura contabile tali da inficiare la valutazione complessiva fatta dall’istituto di credito.

Ed infatti, l’operazione prospettata nel business plan non avrebbe comportato, a differenza di quanto erroneamente rilevato da Banca ICCREA, un aumento dell’indebitamento societario, dal momento che l’ammissione alla misura mirava a sostituire i debiti pregressi, estinguendoli, con un nuovo finanziamento concesso a condizioni più vantaggiose.

Inoltre, è stato evidenziato che il valore della struttura alberghiera, stimato in misura superiore a 3 milioni di euro, andava ben oltre l’importo del finanziamento richiesto, garantendo la solvibilità dell’impresa.

In ogni caso, sono stati forniti ulteriori dati contabili indicativi della solidità finanziaria della Società.

Il T.A.R. Palermo, in totale adesione dei rilievi difensivi degli Avvocati Rubino, Airo’, De Marco Capizzi, ha accolto la richiesta cautelare formulata dai difensori dell’impresa sospendendo l’efficacia del provvedimento di diniego ed obbligando l’istituto di credito a rivalutare, entro 60 giorni, la richiesta di ammissione a finanziamento della società alla luce delle considerazioni giuridiche e contabili prospettate in sede di ricorso.

In ragione del provvedimento cautelare del T.A.R, la soc. S.S. ha concrete possibilità di conseguire il finanziamento richiesto, pari ad euro 2.200.000,00.