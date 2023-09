Ravanusa, domani la conclusione dei festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo e dell’Addolorata. Connubio di fede, vecchie tradizioni e valorizzazione dell’artigianato e dei prodotti tipici locali

Si concludono domani a Ravanusa le iniziative organizzate per i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo e della Madonna Addolorata. Una manifestazione, religiosa legata alla valorizzazione di una festa che si svolge in un quartiere storico del paese quello di San Michele. Il programma oggi prevede alle 19 l’inaugurazione dei laboratori creativi rivolti ai bambini con animazione e mascotte. Alle 20 l’inaugurazione degli stand con prodotti tipici e dell’artigianato locale. Alle 22 intrattenimento musicale con “Illusion show band”. Domani invece, giornata conclusiva delle festa alle 9.30 contest Madonnari con la partecipazione delle scuole di Ravanusa. Alle 11 la celebrazione eucaristica,, alle 15 pedalata per le vie cittadine, alle 19. 30 dopo la celebrazione della messa la processione dei simulacri di San Michele Arcangelo e dell’Addolorata accompagnati dalla banda musicale San Michele. Alle 21.30 giochi pirotecnici e spettacolo musicale con i “Blockbusters”. “Questa iniziativa che si svolge tra fede, vecchie tradizioni, giochi antichi, musica divertimento ed artigianato- dichiara l’assessore Michele Di Pasquali- è una delle più sentire per il nostro paese. Bisogna sottolineare- conclude l’esponente della giunta guidata dal sindaco Salvatore Pitrola- che per la sua organizzazione importante e fondamentale è stato il ruolo svolto dalle associazioni e dalle aziende locali. A loro va il nostro ringraziamento per l’impegno dimostrato in questo lavoro che hanno portato avanti con passione e dedizione per il nostro paese”.