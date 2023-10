“Sono grata al partito regionale per aver organizzato questa festa che è partita da Lampedusa ed ha proseguito ad Agrigento. Siamo qui per ribadire le priorità del Pd anche in vista della prossima manovra. Al primo posto maggiori risorse per la sanità pubblica. Liste d’attese troppo lunghe, vogliamo una sanità più vicina ai bisogni, non solo nelle città ma nelle aree interne. Persone anziane non posson fare 40-50 chilometri per vedere il medico più vicino. Non è questo il sistema sanitario voluto da persone straordinarie come Tina Anselmi, che ha voluto un sistema che non guarda se sei ricco o povero. Bisogna investire maggiori risorse non si può scivolare verso una privatizzazione strisciante”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo alla conclusione della festa dell’Unità ad Agrigento.

La segretaria nazionale si è soffermata anche sul salario minimo e l’autonomia differenziata. “Al centro del nostro programma c’è la difesa del potere d’acquisto delle famiglie messe a dura prova dall’inflazione dal caro energia”, ha detto la Schlein. “Sappiamo che anche in queste settimane di ritorno a scuola le matite costano il 40% in più i quaderni costano il 70 % in più. Questo pesa tantissimo sull’economia di tante famiglie che sono messe a dura prova. Il sostegno a lavoro, il rinnovo dei contratti, la raccolta firme con le altre opposizioni per un salario minimo. Stiamo discutendo di come sostenere i servizi degli enti locali.Bisogna fare quello che i presidenti di regione della destra non stanno facendo, facendo prevalere l’appartenenza di partito: contrastare l’autonomia differenziata di Calderoli. Dietro a questo nome c’è un modo per aumentare le diseguaglianze territoriali che il sud ha già pagato troppo. Con tutte le nostre forze contrasteremo quel disegno di autonomia differenziata”, ha concluso la segreteria nazionale del Partito democratico.