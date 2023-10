Tragedia sulla Statale 117 bis, a ridosso di Piazza Armerina, dove un motociclista di 26 anni, originario di Valguarnera è rimasto vittima di un incidente stradale che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe autonomo. Il giovane, secondo quanto riportato da ViviEnna, è deceduto dopo essere stato soccorso, il suo cuore avrebbe cessato di battere.

Il 26enne avrebbe perso il controllo della sua moto per cause che sono al vaglio dei carabinieri: da verificare se è stato costretto ad una manovra azzardata per la presenza di un veicolo o di un animale ma si sta valutando se il ragazzo abbia sbandato per via della velocità sostenuta. E’ stata posta sotto sequestro la moto, dai rilievi, che saranno comparati con quelli presi sull’asfalto.