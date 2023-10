La Suprema Corte di Cassazione ha accertato definitivamente la responsabile dell’ASP di Agrigento per non avere eseguito le operazioni di graduazione delle funzioni e pesatura degli incarichi , così venendo meno ad un proprio obbligo contrattuale. A causa di tale omissione i dirigenti dell’ASP di Agrigento, medici, veterinari, farmacisti non avendo percepita l’indennità di posizione variabile aziendale, a partire dall’anno 2013 , assistiti dall’Avv. Margherita Bruccoleri si sono rivolti al Tribunale sezione lavoro, per accertare la responsabilità dell’ASP di Agrigento ed ottenere il risarcimento del danno subito. Il Tribunale ha accolto i ricorsi proposti dai dirigenti

Avverso tali decisione l’ASP di Agrigento ha interposto appello, ove è risultata soccombente e successivamente ha proposto ricorso in Cassazione. L’ASP di Agrigento è risultata soccombente in tutti i gradi di giudizio, innanzi al Tribunale, alla Corte d’Appello ed anche innanzi la Suprema Corte di Cassazione. Da ultimo la Suprema Corte di Cassazione , accogliendo le tesi difensive dell’Avv. Margherita Bruccoleri, ha confermato le sentenze della Corte d’Appello , così statuendo definitivamente il diritto degli stessi ad ottenere delle somme a titolo di risarcimento del danno che ad oggi ammonta complessivamente a circa 200.000,00 euro oltre interessi , e con la condanna al pagamento delle spese legali per i tre gradi di giudizio. L’Avv. Margherita Bruccoleri ha dimostrato definitivamente che la corresponsione dell’indennità agli aventi diritto è oggetto di un obbligazione contrattuale il cui omesso adempimento è fonte di responsabilità con diritto dei dirigenti al pagamento del risarcimento del danno patito.