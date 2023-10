Ennesimo incidente stradale lungo la statale 118, nel tratto che collega Agrigento con Raffadali. Una donna a bordo di una Opel Overland, è uscita fuori strada e si è ribaltata. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento per liberarla dalle lamiere della vettura. Con un’ambulanza del 118 è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Non versa in pericolo di vita. I carabinieri hanno effettuato i rilievi.