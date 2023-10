Si comunica, ai sensi dell’art. 44, e seguenti, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, che il consiglio comunale è convocato, in seduta pubblica ed in sessione ordinaria (comma 3 art. 49 del suddetto vigente regolamento), per le ore 18,00 di lunedì 9 ottobre 2023 in prima convocazione e all’occorrenza alle ore 19,00 in seconda convocazione. Pertanto, si invita partecipare alla seduta che SI TERRÀ PRESSO LA SALA CONSILIARE DI CORSO UMBERTO I.

SARÀ TRATTATO IL SEGUENTE O. D. G.:

1. SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SCIABARRÀ CESARE – NOMINA DEL CONSIGLIERE SUBENTRANTE – GIURAMENTO;

2. VERIFICA CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ, CANDIDABILITÀ DEL CONSIGLIERE SUBENTRANTE E CONVALIDA;

3. VERIFICA CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITÀ DEL CONSIGLIERE COMUNALE SUBENTRANTE;

4. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;

5. LETTURAEAPPROVAZIONEVERBALISEDUTEPRECEDENTI;

6. INTERROGAZIONI;

7. MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: TRASMISSIONE DELLA MOZIONE “DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 31035 DEL 08/08/2023, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI: A. CUVA, C. MURATORE, G.. DI FAZIO E F. FALCONE;

8. MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: TRASMISSIONE DELLA MOZIONE “DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 35831 DEL 18/09/2023, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE: F. FALCONE;

9. MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: TRASMISSIONE DELLA MOZIONE “SERVIZIO DI ASSISTENZA E AUTONOMIA ALLA COMUNICAZIONE. A.S. 23/24”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 37925 DEL 02/10/2023, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI: A. CUVA, C.

MURATORE, G.. DI FAZIO;

10. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “REVISIONE ORDINARIA PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2021 ART. 20, D.Lgs. 19 AGOSTO 2016 N. 175, (TUSP) COME MODIFICATO DAL D. Lgs. 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPATE POSSEDUTE – PROT. 19660 DEL 17/05/2023” PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 23343 DEL 12/06/2023, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 3 D.SSA C. MELI;

11. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA COSTRUTTIVO PER LA COSTRUZIONE DI N. 11 ALLOGGI SOCIALI IN CANICATTÌ, VIA SANTUARIO PADRE GIOACCHINO” PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 29019 DEL 24/07/2023, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 4 GEOM. A. LA VECCHIA;

12. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (P.A.E.S.C.)” PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 33165 DEL 29/08/2023, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 5 ING.. G. MELI;

13. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2023 IN CONFORMITA’ AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI ANNI 2022/2025.” PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 34938 DEL 12/09/2023, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 2 D.SSA P. SOLA;

14. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “STRADE PROVINCIALI – EX CONSORTILE N. 73 (LIBERO CONSORZIO COMUNALE AGRIGENTO) E N. 153 (LIBERO CONSORZIO COMUNALE CALTANISSETTA) – STATO DI DEGRADO. PROTESTA- APPELLO PER LA SISTEMAZIONE.” PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 34940 DEL 12/09/2023, PRESENTATA DAL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DI CAPIGRUPPO CONSILIARI PROF. D. LICATA E DAI CAPIGRUPPO CONSILIARI : C. ONOLFO, G. LO GIUDICE, G. DI FAZIO, L. MARCHESE RAGONA E D. CURTO.

Si precisa che:

a) ai sensi dell’art. 28, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, la mancanza del numero legale all’ora prevista per l’adunanza di prima convocazione, ovvero nel corso dei lavori, comporta il rinvio dei lavori all’ora successiva, in seconda convocazione, per la quale è necessario il quorum strutturale di due quinti dei Consiglieri assegnati;

B) SE ANCHE ALLA RIPRESA DEI LAVORI DOVESSE VENIR MENO IL NUMERO LEGALE, LA SEDUTA VERRÀ SCIOLTA E RICONVOCATA.