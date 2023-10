Due licenze edilizie sono state rilasciate dal Comune di Campobello di Licata. Ecco i nomi: Enrico Cammarata, variazione di destinazione d’uso del piano terra da deposito domestico e magazzino da destinare ad attività commerciale nel fabbricato di via Vittorio Emanuele;

Gaetano Militello, sanatoria amministrativa sulla regolarizzazione di chiusura della terrazza a secondo e delle pensilline per balconi realizzati in difformità a precedente concessione edilizia nel fabbricato sito in via Morandi.

Giovanni Blanda