“Chiediamo all’assessore all’Economia di convocare i sindacati della funzione pubblica con urgenza per fare chiarezza sull’acquisizione da parte del Fondo pensioni delle quote private del Fondo immobiliare per il patrimonio della Regione Siciliane”. A chiedere l’incontro sono i rappresentanti dei lavoratori regionali delle sigle Cgil Fp, Cisl Fo, Cobas/Codir, Sadirs, Siad/Csa, Ugl e UilFpl che hanno scritto al governo regionale contestando la decisione di riacquisire i 33 palazzi della Regione ceduti al fondo nel 2007.

“Da ciò che si è appreso – si legge nella nota -, sembrerebbe che questa operazione di riacquisto dai costi molto alti, passerà attraverso un consistente investimento da parte del Fondo Pensioni Sicilia con parte dei soldi destinati a garantire le pensioni dei dipendenti regionali”.

“Esprimiamo fortissime preoccupazioni e totale contrarietà all’operazione studiata dall’assessorato all’economia”, il commento dei sindacati.