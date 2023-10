I vigili del fuoco del comando di Messina sono intervenuti nella mattinata, dopo la chiamata delle 7.50, per recuperare un cane incastrato in una delle fessure presenti in un muro di contenimento a secco del letto del fiume Mazzarrà.

L’episodio si è verificato nelle immediate vicinanze del ponte di Mazzarà Sant’Andrea, precisamente in contrada Salicà. A salvare la bestiola è immediatamente intervenuta la squadra del distaccamento di Milazzo ma, vista la tipologia d’intervento, ha ritenuto opportuno richiedere il personale specializzato Usar-M (acronimo di Unit Search and Rescue Medium) del comando provinciale.

Grazie anche alla collaborazione di una ditta privata, che ha contribuito mediante l’uso di un escavatore allo spostamento dei massi, i vigili del fuoco sono riusciti a salvare il cane, fortunatamente illeso, e consegnarlo al legittimo proprietario intorno alle 13.20 circa.