21 sacche di sangue e una pre-donazione (idoneità a donare sangue). E’ il bilancio positivo della Giornata ordinaria della raccolta di sangue, a Campobello di Licata, su iniziativa dell’Avis-Associazione Volontari Italiani del Sangue. La donazione di sangue si è tenuta presso i locali della sede Avis, sita in via Nicotera, sotto slogan: ‘Donare sangue: una scelta per gli altri, una scelta per se”. Prima di questa raccolta erano state immagazzinate 18 sacche di sangue ed una pre-donazione. Giorno 15 ottobre la successiva donazione di sangue. L’Avis continua ad appellarsi alla cittadinanza, ai donatori, per raccogliere più sangue possibile, considerata la sua ancestrale carenza.

Giovanni Blanda