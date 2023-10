Nei giorni scorsi ho presentato un’interrogazione sulle condizioni del manto stradale della SP20, nei pressi della stazione ferroviaria di Acquaviva-Casteltermini, dove sono presenti, ormai da svariati mesi, avvallamenti, buche e disconnessioni tali da creare pericolo per la circolazione stradale.

Bisogna considerare che la porzione di arteria stradale menzionata è utilizzata quotidianamente da numerosi utenti che la percorrono per immettersi sulla Strada Statale 189 e al fine di recarsi presso il presidio ospedaliero del Comune di Mussomeli. Inoltre, il predetto tratto di strada rappresenta un’importante via d’accesso per raggiungere i Comuni di Casteltermini e San Biagio Platani. Auspico che chi di dovere intervenga tempestivamente mediante azioni concrete.

Ufficio Comunicazione On. Angelo Cambiano