Nascerà nell’Agrigentino la prima ippovia di Sicilia, sarà infrastrutturata a 14 segmentazioni e, ad anello, attraverserà l’intero territorio dell’Area interna Sicani. Sono già in corso le procedure di affidamento dei lavori, per oltre 150 mila euro, per la realizzazione dell’ippovia che rientra nel più ampio progetto denominato “Sistema turistico integrato Info Point Sicani” finanziato con i fondi del Po Fesr 2014/2020. Il progetto dovrebbe andare in porto entro fine anno.

C’è entusiasmo tra appassionati e addetti ai lavori. Ieri, in occasione del “Trekking tra mare e monti” organizzato dall’associazione Cavalieri delle Antiche Tradizioni – che ha visto la partecipazione di 89 cavalli e altrettanti cavalieri fra Eraclea Minoa e la riserva naturale della foce del Platani – ne abbiamo parlato con il presidente Angelo Cucchiara, con il sindaco di Montallegro Giovanni Cirillo e altri appassionati e addetti ai lavori: Andrea Di Giovanni, titolare di un agriturismo a Burgio; Anthony Lauricella, presidente dell’associazione L’Operammare di Montallegro; Francesco Miliziano e la figlia Silvia che a Grotte gestiscono il maneggio “Herbessus a Cavallo”.Il percorso attrezzato per cavalli e cavalieri attraverserà i territori comuni di: Bivona, Santo Stefano Quisquina, Alessandria della Rocca, San Biagio Platani, Cianciana, Cattolica Eraclea, Montallegro, Calamonaci, Villafranca Sicula, Lucca Sicula e Burgio