Importante passo avanti lungo la strada che porta alla nascita della SpA Aeroporto Valle dei Templi di Agrigento. Si è infatti chiusa positivamente la fase di sottoscrizione delle azioni della costituenda società con il superamento della quota di capitale sociale prefissato per la sua costituzione.Dallo scorso 5 Giugno, primo giorno utile per sottoscrivere, sono state ben 2.007 le azioni acquisite, tutte da privati, per un capitale sociale di 2.007.000 euro. Tutte le operazioni si sono tenute ad Agrigento presso lo studio del Notaio Giulia Gucciardo.

“Quest’oggi siamo riusciti a raggiungere il primo importante obiettivo che era quello, appunto, della sottoscrizione delle azioni della società. Un grande risultato ottenuto grazie al lavoro di squadra. Voglio ringraziare tutti gli imprenditori agrigentini che hanno voluto investire nella costituenda società, ed in particolare i gruppi imprenditoriali Geraci, Matina, Milia, Mirabile e Sodano, per il determinante apporto. Un sentito ringraziamento va anche all’intero Comitato promotore e al Presidente dell’Ordine dei Notai, dr.ssa Claudia Gucciardo, per il fondamentale lavoro sin qui svolto”. Cosi il deputato agrigentino Calogero Pisano.

I sottoscrittori saranno chiamati a versare entro il 31 dicembre il 25% del valore delle azioni sottoscritti, poi la formale costituzione della SpA.