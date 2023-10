73esima Giornata nazionale per vittime degli incidenti sul lavoro, domenica 8 ottobre, a Campobello di Licata, per iniziativa dell’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro -Anmil di Agrigento. Alle ore 9, raduno dei mutilati in via Ugo La Malfa, ad Agrigento, e partenza dei pulmann per Campobello di Licata. Alle ore 11, santa messa in memoria dei Caduti sul lavoro, presso il Santuario della Madonna dell’Aiuto, sito in Piazza San Giovanni Paolo Secondo. A seguire, con inizio alle ore 12, deposizione di una corona di alloro in memoria dei Caduti sul lavoro, in Piazza Tien An Men, e apertura della cerimonia civile. Parteciperanno: Sua Eminenza Arcivescovo Alessandro Damiano; il commissario straordinario del Comune di Campobello di Licata, Teresa Burgio; onorevole Calogero Pisano, onorevole Giusy Savarino, autorità locali, il presidente territoriale Michele Nantele ed il consiglieri territoriali. Alle 12,30, consegna dei brevetti e distintivi d’onore. Il pranzo sociale concluderà la Giornata. Quest’anno l’Anmil celebra 80 anni dalla sua fondazione. La Giornata ha “un significato importante – si legge nella nota dell’Associazione -, per avere ottenuto il riconoscimento ufficiale del Consiglio dei Ministri, che invita le Amministrazioni dello Stato ad assumere e sostenere, nelle rispettive competenze, iniziative atte a celebrare il ricordo dei caduti sul lavoro, nonché per riaffermare la necessità del rigoroso rispetto di ogni misura per la prevenzione degli incidenti sul lavoro”.

Giovanni Blanda