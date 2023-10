Il sindacato Confasi Scuola lancia una petizione on line sul proprio sito https://confasiscuola.it/index.php/petizione-confasi-scuola contro la nuova edizione della Carta del Docente per l’anno scolastico 2023/2024 riservata, secondo il Miur, ai soli docenti di ruolo e agli esercenti. Per Davide Lercara, presidente regionale della Confasi e coordinatore nazionale del comparto scuola ” non è possibile accettare che che i docenti con cattedra al 30 giugno siano esclusi dal poter richiedere la Carta del Docente e che per ottenere un diritto legittimo debbano fare ricorso giudiziario con aggravio di spese legali. Non è concepible, inoltre, che i docenti precari debbano ripresentare ricorso in maniera ciclica ogni 5 anni per ottenere i 5 anni di arretrati della medesima carta”. Per queste motivazioni– conclude Lercara- lanciamo oggi una petizione sul nostro sito chiedendo che la Carta del Docente possa essere richiesta da tutti i docenti con supplenza sia al 31 agosto che al 30 giugno e che possa essere richiesta sia per l’anno 2023 che per gli anni a seguire, con procedura amministrativa e non tramite contenzioso legale”.