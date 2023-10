Assicurata, in tempi brevi, la consegna delle bollette nei comuni di Agrigento, Castrofilippo, Comitini, Naro, Racalmuto, Raffadali, Realmonte, Ribera, Sambuca di Sicilia e Sciacca, interessati dai disservizi sulla postalizzazione delle bollette causati dall’aggiudicatario del servizio di recapito.

Rimangono fermi due punti: non saranno addebitati gli interessi di mora e la data di scadenza dovrà intendersi posticipata di 30 giorni, ma soltanto per le utenze interessate dal disservizio.

Nonostante la consegna delle fatture, dunque, avverrà al domicilio degli utenti, Aica raccomanda l’uso del portale “Servizi on line”, raggiungibile sull’home page del sito www.aicaonline.it da computer, smartphone e tablet, per scaricare la propria bolletta e fruire di altri servizi tra i quali “Bolletta on line” che consente di ricevere la fattura direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica.