Ammonta ad oltre un milione e cinquecentomila euro l’investimento compiuto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento per sottoporre diversi settori dello stabile che ospita a Licata i servizi territoriali sito in via Santa Maria ad un radicale intervento di adeguamento sismico e strutturale.

Grazie ad un provvedimento sottoscritto dal commissario straordinario Mario Zappia, l’ASP di Agrigento, al termine delle procedure di gara celebrate dall’UREGA di Agrigento, ha già deliberato l’aggiudicazione dei lavori in favore della ditta “MAR. SAL. Costruzioni srl” e i lavori avranno quindi inizio subito dopo la verifica positiva dei controlli concernenti i requisiti previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo 50/2016 e la sottoscrizione del relativo contratto.

Nelle indicazioni di progetto, seguite dal Servizio Tecnico dell’ASP diretto dall’ingegner Alessandro Dinolfo, previsti interventi di rimozione e demolizione, opere di consolidamento strutturale, opere edili e di rifinitura, ripristini impianti esistenti. L’esecuzione dei lavori avrà una durata prevista di dodici mesi.