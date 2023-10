“I Comuni siciliani potranno beneficiare del riparto di un fondo regionale di 5 milioni di euro per il contrasto al randagismo. Un mio emendamento alla legge che recepisce il codice dei contratti pubblici prevede tale stanziamento che sarà utile a sostenere gli enti locali nella spesa per la salvaguardia degli animali che sovente vengono ricoverati nei canili municipali, territoriali e nelle strutture analoghe gestite da soggetti privati. Sul randagismo serve una politica seria che metta al primo posto la tutela di questi esseri viventi con misure adeguate per l’assistenza e la cura, ed anche per gli eventuali affidi. Ho creduto molto in questa misura che ristora i Comuni obbligati dalle norme vigenti alla gestione del randagismo sulla base anche di una spesa storica effettuata nelle precedenti annualità finanziarie”. Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.