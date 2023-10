“Debiti fuori bilancio approvati grazie al Pd: senza il soccorso rosso non ci sarebbe stato il numero legale e non si sarebbe potuto votare. Per il Partito Democratico non è certo una medaglia da appuntarsi al petto”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca.

“Oggi all’Ars – dice Antonio De Luca – la votazione si è svolta solo grazie a una serie di giochetti di bassa lega che non fanno certo onore alla democrazia. Prima in un’aula senza numeri sono magicamente pervenuti 10 congedi utili ad abbassare la maggioranza necessaria. Poi i deputati del Pd hanno lasciato inseriti i tesserini che hanno reso possibile la votazione dei debiti che ormai da mesi giacevano all’ordine del giorno dell’aula. Ciliegina sulla torta, la maggioranza di centro destra ha fatto ricorso al voto segreto tanto odiato e demonizzato da Musumeci”.