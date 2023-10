Come ogni anno torna l’iniziativa “Io non Rischio” presente a livello Nazionale su tantissime piazze di Italia. Quest’anno , grazie all’apertura della Guardia Costiera Ausiliaria Delegazione di RAVANUSA saranno presenti annunciando la loro partecipazione Domenica 15 Ottobre in piazza XXV Aprile dalle ore 9 alle 20.

Io Non Rischio – scrive la Guardia Costiera di Licata – è una campagna di comunicazione pubblica basata sulle buone pratiche di protezione civile in concordanza con volontariato, scienza ed istituzioni, rivolta a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione 365 giorni l’anno. “Per scoprire – si legge ancora nella nota- come ciascuno di noi può contribuire i rischi come alluvione, terremoto, vulcanico e incendi boschivi. Oltre al punto informativo, quest’anno c’è l’appuntamento con le piazze digitale sulla nostra pagina Facebook .

“IO NON RISCHIO” è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con ANPAS ( Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) , INGV (Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia), RELUIS ( Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani. Sul sito ufficiale www.iononrischio.gov.it e sui profili social della campagna( Facebook, Twitter e Instagram) è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma “.