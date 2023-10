Il cadavere di un cinquantatreenne è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri in un’auto in via Salso, a Licata. Da una prima ispezione cadaverica, eseguita dal medico legale giunto sul posto, sembrerebbe una overdose.

Nell’abitacolo, infatti, è stata ritrovata una siringa che è stata subito sequestrata. La morte del disoccupato 53enne è la seconda per overdose nel giro di pochi giorni.

Lo scorso 29 settembre un pescatore 45enne è deceduto per lo stesso motivo. Al via le indagini per capire se tra i due casi ci possa essere un collegamento così come è caccia allo spacciatore che ha venduto le dosi letali.