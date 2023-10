Domenica 8 ottobre ritorna il consueto appuntamento della Domenica di Carta, evento del Ministero della Cultura dedicato al patrimonio di archivi e biblioteche.

L’Archivio di Stato di Agrigento partecipa alla Domenica di Carta 2023 con l’evento dal titolo “Open. L’Archivio si racconta”.

In occasione del 60° anniversario della Legge n. 1409 del 30 settembre 1963, “Norme relative all’ordinamento e al personale degli Archivi di Stato”, sottolineando il ruolo e il valore di questi istituti della cultura, l’archivio racconterà la sua storia, le proprie attività istituzionali, i progetti e le esperienze condotte sul piano della tutela, della conservazione, della valorizzazione, della fruizione del patrimonio archivistico e della didattica.

L’evento si configura come una significativa occasione di incontro, dialogo e interazione con il pubblico per far conoscere lo straordinario mondo degli archivi attraverso i depositi archivistici, le mostre documentarie, i laboratori, le attività educative e quelle rivolte all’ accessibilità culturale.

Il percorso culturale, nel tracciare le tappe più importanti e gli obiettivi raggiunti dall’Archivio di Stato di Agrigento negli ultimi anni, vuole essere, altresì, un’occasione di riflessione sul ruolo strategico degli archivi nel più ampio contesto del patrimonio culturale italiano.

Ingresso libero.