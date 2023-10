Incidente mortale la scorsa notte a Messina. A perdere la vita un uomo di 35 anni Emilio Maffei di Messina che era in sella ad una moto. L’incidente si è verificato intorno all’una di notte in via Palmara e, secondo i primi rilievi della Polizia municipale. Il trentacinquenne era in sella alla moto quando, per cause che sono ancora in corso di ricostruzione, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo cadendo per terra. L’impatto con l’asfalto è stato fatale e non gli ha lasciato scampo. Sono stati chiamati i soccorsi, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sull’incidente sono in corso accertamenti da parte della sezione infortunistica della Polizia municipale per ricostruire la dinamica.