Incidente stradale a Favara. Una Smart e una Mini Cooper si sono scontrati frontalmente in via Agrigento.

Ad avere la peggio l’autista della Mini Cooper che è stato trasferito in ospedale. Sul posto lanciato l’allarme sono intervenuti una squadra dei Vigili del fuoco e i Carabinieri della tenenza di Favara che si stanno occupando della dinamica del sinistro stradale.