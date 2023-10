scomparso a Naro Lorenzo Coluzzi, un uomo affetto da demenza che era ospitato presso una struttura dedicata all’assistenza di pazienti con questa condizione.

Le autorità sono state immediatamente allertate e hanno iniziato una ricerca intensiva nella zona circostante con l’ Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo Delegazione di Naro.

La demenza è una condizione che può portare a disorientamento e confusione, e in situazioni come queste, il tempo è un fattore cruciale. Per questo motivo, la Protezione Civile dell’ Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo Delegazione di Naro e le forze dell’ordine di Naro hanno messo in atto un piano di ricerca coordinato per cercare Coluzzi.

E’ stato diffuso un appello alla comunità locale per fornire qualsiasi informazione utile che possa portare alla sua localizzazione.

Si invitano tutti coloro che abbiano informazioni a contattare immediatamente le autorità locali. Ogni piccolo dettaglio potrebbe essere cruciale per riportare Lorenzo Coluzzi a casa sano e salvo.