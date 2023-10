La cannabis light che producevano nella loro azienda agricola di Licata non era poi così leggera e la concentrazione di Thc è risultata superiore a quanto stabilito dalla legge. È questa la contestazione mossa nei confronti nei confronti di un’intera famiglia che gestisce la società agricola: si tratta della titolare, una 52enne, e di marito e figlio, 52 anni e 18 anni. Tutti sono stati denunciati dai carabinieri per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti in concorso.

I militari dell’Arma hanno effettuato una ispezione in una campagna di Licata dove ha sede l’azienda agricola ritrovando 1.200 piante alte quasi un metro e mezzo. Le analisi svolte sulla cannabis avrebbero portato alla luce un principio attivo superiore rispetto a quello tollerato dalla legge che ha introdotto la possibilità di produzione (soltanto per determinati scopi) della cannabis light.