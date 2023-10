L’On. Ida Carmina del M5S esprime amarezza dopo l’ennesima bocciatura del Governo all’Odg presentato dai parlamentari pentastellati, a prima firma del Questore Filippo Scerra, compresa la sottoscritta, che invitava l’esecutivo e il Ministro dell’Interno ad intervenire sull’atavica carenza di personale dei vigili del fuoco in Sicilia colmando i vuoti in dotazione organica. Un’altra estate da bollino rosso, incendi, piromani, aree boschive devastate, aree urbane messe in ginocchio dal fuoco, due vittime e tanto altro anche per le condizioni climatiche ormai tropicali e per la mancanza di adeguate misure di sicurezza messe in campo in tempo. I Vigili del Fuoco che sono una risorsa per il nostro Paese in terra di Sicilia da anni soffrono anche loro il sotto organico: mancano almeno 300 uomini, 80 nel solo distaccamento di Catania, e abbiamo visto con l’incendio di Fontanarossa quest’estate cosa sia successo e come il sistema sia andato in tilt, nonostante ci sia stato un instancabile lavoro di tutti i vigili del fuoco siciliani. Per non parlare delle altre emergenze che hanno investito tutta l’Isola, e l’emergenza incendi nel palermitano, con due vite spezzate. Il Ministro Piantedosi rifletta bene e si attivi immediatamente. Il personale dei vigili del fuoco va implementato perché la carenza si è amplificata e con il solo personale in servizio non si possono fare miracoli. Per questo è indispensabile sbloccare questa criticità, accelerare a trovare soluzioni e convocare la conferenza Stato-Regioni per risolvere una problematica veramente urgente assumere personale prima che la Sicilia pianga altre vittime o magari qualche valoroso vigile possa perdere la vita, in uno dei tanti interventi eccezionali e a limite che compiono con cadenza settimanale. E’ poi lapalissiano che il personale necessita di una svecchiamento e di immettere forze fresche per un ricambio generazionale che non può essere rimandato alle calende greche. I parlamentari 5 stelle seguiranno costantemente questa battaglia perchè il Governo Meloni si occupi con decisione della risoluzione di problematica che in Sicilia ha assunto contorni drammatici e sulla quale l’intervento non è più rinviabile.