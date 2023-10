Due cani sono rimasti intrappolati nella parete rocciosa ad un’altezza di oltre trenta metri nei pressi della Scala dei Turchi. Lanciato l’allarme da alcuni passanti che hanno udito i due cuccioli abbaiare, sul posto una squadra del Nucleo Saf dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. I pompieri hanno indossato l’imbracatura, calandosi nella impervia parate rocciosa e sono riusciti a raggiungere i cani. Gli animali erano spaventati, ma per fortuna in buone condizioni, e ben felice di farsi prendere. Una volta recuperati, sono stati portati in strada, sani e salvi.