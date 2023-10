Il Consorzio RICREA ha conferito alla Città di Agrigento uno speciale riconoscimento per la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio; nel 2023 si stima che verranno raccolte 174 tonnellate di imballaggi in acciaio.

“Un risultato straordinario che premia gli agrigentini virtuosi, un premio che mi rende orgoglioso e che mi fa ben sperare per il futuro. Ritengo doveroso ringraziare i miei concittadini”, ha dichiarato il sindaco Franco Miccichè

“Ringrazio il Consorzio RICREA per avere scelto Agrigento come tappa del proprio tour a significare l’eccellente lavoro fin qui svolto, e per la possibilità di fare ulteriore sensibilizzazione al fine di migliorare ulteriormente la qualità della raccolta differenziata. Il premio che oggi riceve l’Amministrazione Comunale è merito dei nostri concittadini che sono i principali attori a cui va il mio personale ringraziamento”, ha aggiunto l’assessore al ramo Aurelio Trupia.