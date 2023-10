– Una storia che ha commosso l’intera comunità di Naro ha purtroppo trovato un triste epilogo. Il corpo di Lorenzo Coluzzi, l’uomo affetto da demenza scomparso ieri, è stato ritrovato in una zona periferica del comune. Le ricerche, condotte con instancabile impegno da forze dell’ordine, Protezione Civile e persino con l’ausilio di mezzi aerei, sono culminate nel ritrovamento di Coluzzi.

Dopo giorni di sforzi incessanti da parte di polizia e carabinieri, che hanno battuto ogni angolo del territorio circostante, e della Protezione Civile di Naro che ha impiegato risorse a terra, presente persino un elicottero per perlustrare le aree più remote, la triste scoperta è stata effettuata da una squadra di ricerca. Il corpo di Coluzzi è stato individuato in una zona di difficile accesso, alla periferia del centro abitato in contrada Baglio.

Le autorità e gli operatori di emergenza si sono mossi con grande coordinamento, stabilendo un centro comando mobile in piazza centrale a Naro. Questo hub operativo ha facilitato la comunicazione e la pianificazione delle ricerche, garantendo che ogni risorsa disponibile fosse impiegata nel modo più efficace possibile.