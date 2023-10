Proseguono i controlli lungo le strade agrigentine da parte della Polizia stradale guidata dal vice questore Andrea Morreale. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, gli agenti hanno ritirato ben 15 patenti di guida ad automobilisti sorpresi con un tasso alcolemico superiore a 0,50 g/l., in un caso ad un neo patentato.

Complessivamente 12 le persone che sono state denunciate, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per guida in stato di ebbrezza. In tre episodi il tasso alcolemico riscontrato s’è attestato sotto 0,80 grammi per litro ed è stata applicata la sanzione amministrativa con relativo ritiro della patente. Uno invece il documento di guida ritirato ad un giovane che aveva assunto sostanza stupefacente.