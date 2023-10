Secondo l’ultimo report diffuso dal Comune di Agrigento, nel periodo dal 20 al 25 settembre sono stati 27 i cittadini sanzionati per abbandono di rifiuti per strada. Gli incivili sono stati “pizzicati” attraverso le fototrappole posizionate in diversi luoghi del territorio comunale come ad esempio nei pressi dell’ex isola ecologica di via Aviere Volpe. Nelle zone della città in cui sono presenti le telecamere i rifiuti sono ormai quasi del tutto scomparsi.