La Cassazione, accogliendo parzialmente il ricorso presentato dall’avvocato Carlo Taormina, uno dei legali di Cristian Ioppolo accusato di aver ucciso la fidanzata Alessandra Musarra, ha annullato la sentenza d’appello in relazione ad una delle aggravanti contestate. A quanto pare quella dei motivi abietti e futili, e ha deciso un nuovo processo a Reggio Calabria per il ricalcolo della pena. Ioppolo era stato condannato in appello all’ergastolo.