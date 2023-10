I poliziotti della sezione Volanti hanno denunciato un trentottenne empedoclino per il reato di furto con strappo. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, sarebbe l’autore dello scippo avvenuto lo scorso 30 settembre ai danni di un pensionato all’uscita di un supermercato in via Caruso Lanza, nel quartiere del campo sportivo. Gli agenti di polizia, al termine di un’attività investigativa, sono riusciti a dare un nome e un volto al responsabile.

L’empedoclino è già noto per alcune truffe. In passato si sarebbe spacciato per impiegato comunale, poliziotto e carabiniere per raggirare diverse persone. Il 30 settembre scorso, con volto travisato da occhiali scuri e un casco, avrebbe spintonato l’85enne rubandogli il portafogli. Poi la fuga in moto. Adesso la nuova denuncia per furto con strappo.