Il Comune di Campobello di Licta rilascia alcune licenze edilizie. I nomi: Davide Giordano, sanatoria amministrativa per cambio di destinazione d’uso del piano terra, da deposito ad ufficio, del febbricato sito in zona “A” del Piano regolatore generale;

Gaetano Militello, sanatoria edilizia per regolarizzare la chiusura di una terrazza e delle pensiline per balconi, realizzati in difformità a precedente concessione edilizia, nel fabbricato di via Morandi. Altra e ultima licenza edilizia a nome della ditta Cammarata, variazione di destinazione d’uso del piano terra adibito a deposito domestico ad attività commerciale del fabbricato sito in via Emanuele.

GIOVANNI BLANDA