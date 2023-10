Il 13 Ottobre 1917 vi fu la sesta e ultima apparizione della Madonna a Fatima. Esattamente un mese prima, la Madonna aveva promesso ai tre pastorelli Lucia, Giacinta e Francesco, che in Ottobre si sarebbe verificato qualcosa di straordinario. Le cronache raccontano di circa 70 mila persone presenti, alle undici e mezza circa del mattino, quel mare di gente fece largo ai tre veggenti che si approssimavano, vestiti coi loro abiti festivi. La Madonna apparve, chiese la costruzione di una cappella in onore della Regina del Rosario, la recita quotidiana del Rosario e lasciò un’ultimo appello di non offendere più Dio nostro Signore e prima di andare via, avvenne quello che fu chiamato il “miracolo del sole”: la Vergine aprì le mani e lanciò un raggio di luce verso il sole che si mise a roteare e ad un tratto parve cadere sulla folla attonita e impaurita. Il sole si fermò all’improvviso e tornò in cielo. La Madonna si alzò verso il cielo e i tre veggenti poterono così vedere accanto al sole i tre membri della Sacra Famiglia: San Giuseppe con Gesù Bambino in braccio, e la Madonna del Rosario. Tracciando tre volte in aria il segno della croce, «San Giuseppe e il Bambino sembravano benedire il mondo». Subito dopo, apparve gloriosa la Madonna del Carmelo, incoronata Regina dell’Universo, con in braccio Gesù Bambino.

Il poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina) ha promosso la realizzazione di un video, a livello devozionale, dove è possibile ascoltare la poesia: ”Nostra Signora di Fatima”, di cui ha composto il testo. L’opera è stata declamata con grande espressività da Sara Liuzzo di Capo d’Orlando, la musica è del M° Giuseppe Faranda.

Di seguito pubblichiamo il video.