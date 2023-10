“È impensabile che sia impedito ai cittadini di raggiungere con regolarità il Comune di Agrigento partendo da Licata e Palma di Montechiaro, tra l’altro sede di numerosi uffici pubblici. Per questo ho chiesto con decisione che il Governo Regionale approfondisca la situazione, intervenendo nel più breve tempo possibile al fine di porre rimedio a tale incresciosa vicenda”. Cosi il deputato regionale in quota M5S Angelo Cambiano, che in data odierna ha presentato all’Assessore delle infrastrutture e della mobilità della Regione Siciliana e al Presidente della Regione un’interrogazione per conoscere le motivazioni del disservizio che ormai da diverso tempo interessa la linea di collegamento tra i Comuni di Licata, Palma di Montechiaro e Agrigento.

Il predetto servizio dovrebbe essere garantito dalla SOCIETA’ AUTOLINEE LICATA S.R.L., ma già da qualche settimana numerosi utenti avevano lamentato notevoli ritardi e cancellazioni delle varie tratte previste.

Nell’interrogazione si chiede di conoscere quali siano le ragioni dei predetti disservizi, se per le predette tratte vengano o meno impiegati fondi pubblici di cofinanziamento e quali siano le misure e le azioni che il Governo Regionale intenda assumere per risolvere la spiacevole problematica.